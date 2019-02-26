Ülfet Bicen aranıyor

Hüseyin Bicen, eşi Ülfet Bicen’in bu sabah 5:30’dan itibaren kayıp olduğunu duyurdu.

Sosyal medya üzerinden Hüseyin Bicen yaptığı yardım çağrısında, eşinin Lohusa Sendromu yaşadığını söyleyerek sabah saat 05.30 sıralarında, pembe bir gecelikle evden ayrıldığını ve hala dönmediğini belirtti. Hüseyin Bicen, eşini görenlerin 0542 880 50 71 numaralı telefona bildirmelerini rica etti.

Bicen’in paylaşımı şu şekilde:

“Lohusa sendromu yaşayan eşim Ülfet Bicen sabah saat 5:30’dan beri kayıptır. Yeni kent bölgesinde pembe bir gecelik ile kayıp olan eşimi görenlerin acilen 05428805071 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur. Daha çok kişiye ulaşması için lütfen paylaşın.”

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:32