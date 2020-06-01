Ülke genelinde bugün geniş bir açılıma gidiliyor

KKTC’de, Korona virüs önlemlerinin ardından başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde bugün , geniş bir açılıma gidilecek.

Bugünden itibaren, gece sokağa çıkma yasağı kalkacak. Ancak maske takma zorunluluğu devam edecek.

Bugünden itibaren oteller, kumarhaneler, bet ofisler ve dövme salonları; kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler; bireysel spor branşları ve kreşler hizmet vermeye başlayacak.

Bugünden itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına izin verilecek. Toplu taşıma konusunda hafta içi açıklama yapılacak.

PİLE’YE GİRİŞ ÇIKIŞ

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği koşullara uyulması kaydıyla Kuzey Kıbrıs’a geçişleri de bugün başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, şöyle demişti:

“Pile’deki vatandaşların Kuzey’e geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verdik. Güney’e geçmeyeceği konusunda kişisel taahhütte bulunması, ilk geçişte PCR yapılması ve bunun denetlenmesi gerekecek. Ailesi, işi Kuzey’de olan Kıbrıslı Türkler için kolaylık sağlanacak. Pile’deki vatandaşın vereceği taahhüt, oluşturulacak mekanizma ile denetlenecek.”

Bu çerçevede, bugünden itibaren köy muhtarı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak.

YURTDIŞINDAN GELİŞLER

Yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan, yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların ülkeye girişine de, bugünden itibaren izin verilecek. Ülkeye gelecek vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Muhtemelen 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.

KKTC vatandaşı olmasalar dahi, çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek.

Covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesi de, bugünden itibaren mümkün olacak.