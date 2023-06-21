Ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Ülke genelinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da yapılan denetimler kapsamında, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bunun yanında, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde ise, 770 araç sürücüsü kontrol edildi; 26’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 5’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 127 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 22 araç ise trafikten men edildi.

- Gazimağusa’da 53 kişi yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan rapor edildi

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 14 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, 541 araç sürücüsü kontrol edilirken, 53’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 133 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 araç ise trafikten men edildi.

- Girne’de yapılan trafik denetimlerinde 63 araç trafikten men edildi

Girne’de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi. Kontrollerde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı; aracında ahşap sopa bulunduran bir kişi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 34 kişi tespit e0dilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’deki trafik ekiplerinin denetimlerinde de, 1080 araç sürücüsü kontrol edilirken, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 87’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 293 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 63 araç ise trafikten men edildi.

- Güzelyurt’ta ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta denetimlerde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bunun yanında, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 400 araç sürücüsü kontrol edildi ve 25’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 12 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

- İskele’de 61 araç sürücüsü aleyhine çeşitli suçlardan yasal işlem başlatıldı

İskele’de eğlence mekanları ve halkın yoğun olduğu yerlerde olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 14 kişi tespit edildi; aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde ise 240 araç sürücüsü kontrol edilirken, 48’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 61 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; bir araç trafikten men edildi.