Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 52 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 2309 araç sürücüsü kontrol edilerek, 393’ü rapor edildi. 52 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin, 128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 43’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

52 araç trafikten men edildi, 4 sürücü de tutuklandı.

-Lapta’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Lapta’da dün saat 18.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Türkay Öyken (E-79) yol üzerindeki toprak kısımda park halinde olan yönetimindeki RG 704 plakalı araç ile dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki FH 677 plakalı motosiklet ile seyreden Yusuf Düzdaban’ın (E-27) önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan FH 677 plakalı motosiklet, o esnada yolun sağ kısmında banket içerisinde park halinde bulunan GV 211 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan FH 677 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Düzdaban, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.