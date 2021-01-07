Ülkede bugünkü vaka sayılı açıklandı

Ülkede bugünkü vaka sayılı açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25   pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 

7 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2703    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 19   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18       

Bugün Kaybedilen Hasta: yok   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 343. 854    

Toplam Vaka Sayısı: 1735 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1456   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 270     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:04
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