Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6287 olup, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
27 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6287
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.881.997
Toplam Vaka Sayısı: 94.319
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.586
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8
Karantinadaki Vaka Sayısı : 490
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 19:00