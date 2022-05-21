Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 9873 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
30 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
21 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9873
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.949.970
Toplam Vaka Sayısı: 94.665
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.016
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı: 408
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 18:33