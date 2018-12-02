Ülkede polisiye haberler

Ercan Havalimanında, yetkili makamlara beyan edilmeden yurtdışına çıkarılmaya çalışılan 70 bin 758 TL değerinde muhtelif ziynet eşyası tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün sabah saat 06.00 sıralarında Ercan Havalimanında G.A. (K-59), beraberinde bulundurduğu 10 bin ABD Dolarından fazla değeri olan toplam 70 bin 758 TL tutarındaki muhtelif ziynet eşyalarını yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışını çıkaracağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE ESKİ LİMAN BÖLGESİNDEKİ OTEL, PANSİYON, YATI EVİ İLE BOŞ BİNALAR KONTROL EDİLDİ

Girne’de dün 11.00-13.00 saatleri arasında huzur operasyonu düzenlendi.

Girne Kaymakamı başkanlığında, Girne Belediyesi Zabıta Birimi, Girne Çalışma Dairesi, Girne Sosyal Hizmetler Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü personellerinin katılımı ile düzenlenen operasyon kapsamında; Girne eski liman bölgesinde bölgede faaliyet gösteren oteller, pansiyonlar, yatı evleri ile boş binalar kontrol edildi.

Denetimler sonucu iki kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiği, bir iş yerinin iş kurma izni olmadığı, iki ayrı iş yerinin de toplam yedi kişiyi çalışma izinsiz çalıştırdığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.