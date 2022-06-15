Ülkede son bir haftada 310 yeni Covid 19 vakası saptandı

KKTC’de son bir haftada yapılan toplam 7 bin 877 testle 310 yeni Covid 19 vakası saptandı. Toplam vaka sayısı 95 bin 646’ya yükseldi. Bu süre içinde herhangi bir can kaybı olmadı.
Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Haziran dönemine ilişkin Covid-19 genel durumu şöyle;
“Haftalık yapılan test sayısı 7 bin 877. Haftalık saptanan pozitif vaka sayısı 310. Yapılan toplam test sayısı 7 milyon 35 bin 37. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 95 bin 116. Toplam kaybedilen hasta sayısı 238”
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