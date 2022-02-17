"Ülkedeki siyasi çıkmaz, ancak başkanlık rejimiyle aşılabilir"

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ülkedeki siyasi çıkmazın ancak başkanlık rejimiyle aşılabileceğini kaydetti.

Işık, yazılı açıklamasında, siyasilerin parti çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyduğunu savunarak, ülkede hala bir hükümet olmadığını ve durumu “sistemin İflası” olarak niteledi.

Kıbrıs Türk halkının zamanının çalınmasının kabul edilemeyeceğini belirten Işık, tüketicilerin denetimsizlik, zamlar ve fahiş fiyatlar karşısında korunma beklediğini söyledi.

“Hükümetlerin işlevini yitirdiği son on yıllık koalisyonlarda, erken seçimlerin çare olamayacağı son seçimle kesinleşti” diyen Işık, dernek olarak mevcut siyasi çıkmazın Başkanlık rejimiyle aşılabileceğini savunduklarını belirtti.

Işık, başkanlık rejimine geçilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.