Ülkeden polisiye haberler

22 Ağustos tarihli basın bülteninde Lefkoşa’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen M.D.(E-29)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 155 gram ağırlığında sentetik canabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı ve M.D. ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.B.(E-31 ) ve Ş.A. (K-48)’nın tutuklandığı belirtilmişti.Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen P.K.(E-23) de tutuklandığını duyurdu.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

Dün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da M.G.(E-25)’nin; başka bir şahsa havale etmek için kendisine emaneten verilen 50.000 TL parayı, söz konusu şahsa havale etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

ARAÇ YANGINI

Bugün saat 01:40 sıralarında Gazimağusa’da 29 Ekim Sokak üzerinde park halinde bulunan Ali ALİMER’e ait salon araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelerek kullanılmaz hale geldi.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YANGIN

Dün, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bulunan bir şahsa ait ağıl içerisinde muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü , çıkan yangın sonucu 80 torba vigo samanı tamamen yanarak zarar gördü.