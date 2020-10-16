Ülkeden polisiye haberler

Girne’de önceden çalıştığı iş yeri adına bir takım ödemeleri teslim alan ve tasarrufuna geçiren A.Y. (E-39) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, A.Y’nin 1.07.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında, iş yeri adına yaptığı işlerin karşılılığında 5.900 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TASARRUFUNDA DONDURULMUŞ AV HAYVANI VE YABANİ KUŞ BULUNDURMAK

İnönü’deki evinde polis tarafından yapılan aramada av hayvanı ve yabani kuş bulunan M.S. (E-48) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre dün saat 11:00 sıralarında, büyük av ve birinci ince av sezonunun kapanmasından 90 gün geçmiş olmasına rağmen, tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı olan 4 adet ova tavşanı, 3 adet keklik, 124 adet cikla, 1 adet yaban tavuğu ile av hayvanı dışında olan 3 adet çavuş kuşu, 4 adet arı kuşu ve 9 adet bayağı toygar (tarla) kuşunu tasarrufunda bulunduran M.S ile ilgili soruşturma devam ediyor.