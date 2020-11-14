Ülkeden polisiye haberler

7 zanlının gözaltına alındığı Girne ve Yedidalga’daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

11 Kasım’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Yedidalga’da düzenlenen operasyonda 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmiş, yedi zanlı tutuklanmıştı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.E. (E-23), dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

BİSİKLET HIRSIZLIĞI

Gazimağusa’daki bir öğrenci yurdundan bisiklet çalındı. 6 Kasım’da saat 23.00 sıralarında, yurdunun arka kısmından çalınan bisikletle ilgili M.S.R.W. (E-27), önceki gün tutuklandı.

LEFKOŞA SANAYİ’DE İŞ KAZASI

Bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa’da Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Çıralı Plastik isimli iş yerinde çalışan Nasir Younas Masih (E-32), kesim makinesinin giyotin kısmına sıkışan poşeti çıkartmaya çalışırken yanlışlıkla makinenin çalıştırma butonuna bastı. Masih’in sağ el başparmağı kesildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.