Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da, J.A.L.’nin (E-29))evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan aramada; uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi, bir cam kavanoz, bir maske ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

J.A.L. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün F.Z.O.A.H.(E-21), Z.Z.O.A.H.(E-23), S.Z.O.A.H.(E-27) ve A.A.A.A.(E-21) yüksek sesle konuşarak rahatsızlık yaptıkları gerekçesi ile M.R.A.J.(E-21) ile aralarında çıkan kavgada M.R.A.J.’nın burnu kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

OTEL İNŞAATINDAKİ AMBARA İZİNSİZ GİREN DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Bafra’da yapımı devam eden bir otel inşaatı içerisinde dün H.T.(E-26), E.T.(E-25), H.T.(E-26) ve H.T.(E-36), mal sahibinden izinsiz olarak inşaat alanına girerek ambarın kilidini kırarak içeriye girdikleri sırada şantiye görevlisi tarafından fark edilmeleri üzerine kamyonla kaçarken durdurularak suçüstü tutuklandı.

AYGÜN’DE İZİNSİZ YAKILAN ATEŞ YANGINA NEDEN OLDU

Aygün’de C.G.(E-65), dün tarlası içerisinde bulunan kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz olarak yaktığı ateşin kontrolünden çıkarak başka araziye sıçraması sonucu meydana gelen yangın neticesinde 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı.

C.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontrol yapıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 630 araç kontrol edilirken; suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 300 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.