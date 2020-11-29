Ülkeden polisiye haberler

Dün saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.O.A.(E-23)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, yapılan aramada, yaklaşık 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMAK

Dün saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından henüz tespit edilemeyen onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 8 erkek şahıs tutuklandı.

BULARAK HIRSIZLIK

19.11.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Kemal Ali Sokak’ta kaldırım üzerinde bulunan Ahmet Burak KEŞKEK'e ait harita ölçme cihazına ait kutu ve içerisinde bulunan aparatlar çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma meselede zanlı olarak görülen F.D.(K-64) ve S.D.(E-45) tutuklandı.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU VE TAŞIMA

Dün, saat 22:00 sıralarında, Çayırova’da polis ekibi tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, İ.M.(E-29)’nin kullanımında bulunan aracı içerisinde adına kayıtlı av tüfeği ile 41 adet canlı av tüfeği fişeklerini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdığı, yine aynı tarihte saat 22:45 sıralarında Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.C.(E-29)’nin de kullanımında bulunan araç içerisinde adına kayıtlı av tüfeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.