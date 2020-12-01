Ülkeden polisiye haberler

Güzelyurt’ta yaşayan 69 yaşındaki Fehmi Benli, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK

Yayla’da sürekli kullanılmayan bir evden 2 adet yağlıboya tablo çalındı, olayda zanlı olarak görülen 1 kişi tutuklandı.

Haziran 2018 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Burhan Burukan’a ait evde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.T. (E-30) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Girne’de üç ayrı şahıstan sahte davranışla ve dolandırmak kastı ile toplam 1600 TL nakit parayı alarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen E.K. (E-28) tutuklandı.

27-29 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.