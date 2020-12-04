Ülkeden polisiye haberler

Girne’de sakin 89 yaşındaki İsmail Nasipler (E-89), dün komşusuna ait evin bahçesi içerisinde bulunan limon ağacı üzerinde limon topladığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan Aydınköy’de sakin Sevda Ateş (K-66), dün evinde rahatsızlanarak Güzelyurt Sağlık Merkezine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Güzelyurt’ta 30 Kasım’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fehmi Benli’nin (E-69) otopsisinde, ölüm sebebinin düşmeye bağlı “beyin kanaması ve kafa kemiği kırığı ” olduğu tespit edildi.

KALDIĞI EVİ KUNDAKLADI

Güzelyurt’ta Erol Uçaner Sokak üzerinde bulunan Mehmet Devecigiller’e ait evde dün çıkan yangında bazı ev eşyaları kısmen yanarak zarar gördü.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde, evde kalan D.D.’nin (E-18), yatak odası içerisinde bulunan şilteyi çakmakla kasıtlı olarak yaktığının belirlenmesinden sonucunda tutuklandı

LEFKOŞA MAHKEMESİNDE UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da F.D. (E-23) dün Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak üzere bekleyen tutukluların bulunduğu odanın penceresinden içeriye 12 gram ağırlığında uyuşturucu ve uyuşturucu içerdiğine inanılan 13 hap vermeye çalıştığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilip, yakalandı.

Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.K. (E-27) ve T.T. (K-21) tutuklandı.

PARK HALİNDEKİ ARACIN DEPOSUNDAN MAZOT ÇALDI

Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde dün A.A. (E-35), G.H.(E-37) ve A.E.(E-33), park halinde bulunan tır aracın mazot deposu içerisinden mazot çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

HURDA HIRSIZLIĞINDAN ARANANLARIN BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU OLDUĞU BELİRLENDİ

Yeşilyurt Ağıllar Bölgesinde 18 Kasım tarihinde Mert Altuntuğ’a ait tel ile çevrili arazinin telleri kesilerek hasara uğratıldıktan sonra, arazi içerisinde hurda durumda bulunan 13 çamaşır makinesinin çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün benzer suçlardan Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan H.T.(E-27) ve H.T.(E-28) tarafından işlendiği belirlendi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

‘Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal’ suçundan poliste tutuklu bulunan Ö.F.E.’nin (E-21) Gazimağsa’daki evinde polis tarafından yapılan aramada 9 mm tabancaya uyumlu 1 tabanca şarjörü bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma sürüyor.

BİNA AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Girne’de Ümit Erdoğan’a ait yapımı devam eden inşaatın kapısı 3-5 Ekim tarihleri arasında kırılarak, içeriye girildi ve spiral makinesi, 26 metre uzunluğunda bakır kablo, elektrik panosu üzerindeki 48 metre uzunluğundaki topraklama kablosunun kesilerek çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, yürütülen ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen İ.D. (E-20), H.D. (E-21), A.Ö.(E-24) ve S.Ş. (K-18), tutuklandı.

Yapılan sorgulamada Boğazköy’de Yalçın Boyacıoğlu’na ait yapımı devam eden inşaat içerisinden de, pilli matkap, elektrikli matkap, spiral makinesi ve iki delici kırıcı makineyi çaldıkları tespit edildi.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Ercan Havaalanı’nda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş İngiliz pasaportunu kullanarak KKTC’den çıkış yapmaya çalışan A.K.(E-22) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.