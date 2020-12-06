Ülkeden polisiye haberler

Yıldırım’da 3 Aralık’ta ikametgahında hayatını kaybeden Hasan Öncün’ün (E-57) kalp yetmezliği sonucu öldüğü belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de hayatını kaybeden İsmail Nasipler’e (E-89) yapılan otopside de ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak belirlendi.

POLİSTEN KAÇARKEN ARACA ÇARPTI, TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında beklediği sırada, polis tarafından şüpheli görülen A.T. (E-36), polisten kaçmak için aracını geri sürerek, arkasında bekleyen araca çarptı.

Dün akşam 22.30 sıralarına meydana gelen olay sonrası A.T. (E-36) tutuklandı.

KAYIP TÜRKAN TEKİN BULUNDU

Bostancı’da kayıp olduğu bildirilen Türkan Tekin (K-38) bulundu. Tekin, sün saat 11.00 sıralarında evine döndü.