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Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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Girne’de faaliyet gösteren Kut Ecza Deposu isimli iş yerinde çalışan M.T.’nin (E-28), Girne’de faaliyet gösteren çeşitli eczanelerden, iş yeri adına makbuz karşılığı tahsil ettiği toplam 22 bin 290.57 TL parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olay, 9 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında meydana geldi.

DİPKARPAZ’DA ARAÇ YANGINI

Dipkarpaz'da, Vasili Ktistis’e ait ikametgahın avlusunda park halinde bulunan HYT 293 plakalı araçta çıkan yangında araç tamamen yandı.

Gece 01.30 sıralarında muhtemelen aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından söndürüldü.

76 YAŞINDAKİ ERBAY RAMAN KAYIP

Öte yandan, Gönyeli’de sakin Erbay Raman (E-76) dün 15.30 sıralarında, ikametgahından kullanımında bulunan CA 582 plakalı araç ile ayrılarak, geri dönmedi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

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