Ülkeden polisiye haberler

Topçuköy’de dün meydana gelen yaralama olayında polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün, saat 12.30 sıralarında, Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde, G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada S.R.L.(E-28)’nin, ayaklarından vurulması ile ilgili işvereni G.Ö.D.’nin açtığı ateş sonucu yaralanmış olmasına rağmen kendisini başka bir şahsın vurduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ AVLANMA

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucunda 6 kişi hakkında kanunsuz avlanma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, S.K. (E-29) ve O.G.(E-31)’nin Alayköy’de 43 numaralı bölgenin ava kapalı kısmında, E.G. (E-27), M.G. (E-54), M.M. (E-27)’nin ise İskele’de 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

S.Y. (E-47)’nin ise Topçuköy’de ava açık bir bölgede tasarrufunda bulunan av tüfeğini avlanmak maksadıyla 16 yaşındaki oğluna verdiği saptandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

ARAÇ YANGINI

Gazimağusa’da dün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir araçta yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Vural Sokak üzerinde park halinde bulunan Muhammet Biberoğlu’nun kullanımındaki TKT 355 plakalı Vito marka araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu aracın arka bagajı ile iç tavan döşemesi tamamen, arka koltukları ile tavan kısmı ise kısmen yanarak hasara uğradı.

Yangın, araç sahibi ile bölge sakinleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.