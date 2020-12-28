Ülkeden polisiye haberler

Serdarlı’da sakin Salih Altıparmak (E-84) dün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Altıparmak’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “prostat kanseri” olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU OLAYINDA YENİ TUTUKLAMA



Polis Basın Bülteni’ne göre, 26 Aralık tarihinde Gazimağusa’da . gerçekleşen uyuşturucu olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.H.M. (E-23) tutuklandı.

Söz konusu olayda M.K (E-29) aydınlatma direği altındaki poşette gizlenen sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyu almaya çalışırken tespit edilerek tutuklanmıştı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Girne’de dün sabaha karşı Mavi Kordon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan B.K. (E-33) aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Minik’in kulak zarının delinmesine ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. B.K tutuklandı.