Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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Serdarlı’da sakin Salih Altıparmak (E-84)  dün  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Altıparmak’ın  doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “prostat kanseri” olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU  OLAYINDA YENİ TUTUKLAMA 
        
Polis Basın Bülteni’ne göre, 26 Aralık tarihinde Gazimağusa’da . gerçekleşen uyuşturucu olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada  olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.H.M. (E-23) tutuklandı.

Söz konusu olayda  M.K (E-29) aydınlatma direği altındaki poşette gizlenen  sentetik cannabinoid  türü uyuşturucuyu almaya çalışırken tespit edilerek tutuklanmıştı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Girne’de dün sabaha karşı Mavi Kordon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan B.K. (E-33) aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Minik’in kulak zarının delinmesine ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. B.K tutuklandı.

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