Ülkeden polisiye haberler

Dün saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında devriye halinde olan ekip tarafından şüpheli vaziyette görülen M.B.A.M.(E-21) ve A.M.Z.S.A.H.(E-31)’ın üzerlerinde yapılan aramada, M.B.A.M’nın ya tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.



Öte yandan 17.07.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi araçtan atıp olay yerinden koşarak kaçan A.Y. (E-33) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

YÜZÜNE KAFASI İLE VURDU

Polis dün, saat 07:00 sıralarında, Girne’de K.U.(E-19) iş konusu ile yüzünden tartıştığı Muhammad KAMRAN’ın yüzüne kafası ile vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu açıkladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

ORMAN YANGINI



Dün saat 12:00 sıralarında, Yedidalga’da Ağıllar bölgesinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yaklaşık 10 dönümlük ormanlık arazide çıkan yangın sonucu 50 adet çam ağacı ve kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın polis itfaiyesi, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 11:46