Ülkeden polisiye haberler

2019 yılı Mart ayı içerisinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Çangar Motors isimli iş yerinde çalışmakta olan R.Y.(E-35) ve H.D.(E-42)’nin, bir müşterinin aracına yapılan lastik değişimi ve tamirat bedeli olarak almış oldukların toplam 1500 Euro parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK

03-06.11.2020 tarihleri arasında İskele'de Hurma sokak üzerinde yapımı devam eden inşaat alanından Mustafa YILMAZ’a ait çeşitli ebatlarda 61 adet kalıp tahtaları ve 09-10.12.2020 tarihleri arasında İskele Long Beach Bölgesi Şeker Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan inşaattan Enver ALMAS’a ait 400 adet kolon sıkma kelepçeleri çalındı.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-43), R.K.(E-31 ve A.A.(E-46) tutuklandı.