Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da salı günü 14.00 sıralarında Beyzanur Gündüz’ün evinin kapısına hasar vererek giren bir kişi halı ve battaniye çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.J.O. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN PARA ÇALDI

Alayköy’de faaliyet gösteren Aleko Enterprises isimli şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.