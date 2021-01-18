Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da iki kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Eşref Bitlis Caddesi üzerinde dün devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden G.Ç.(E-29) ve B.L.’nin (K-33)’nin kullanımlarında bulunana araçta yapılan aramada yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

ARABAYI YAKTILAR

Dipkarpaz'da bu sabah Hüseyin Hakkı Çebi’ye ait evde park halinde bulunan otomobil üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.

Çıkan yangın araç sahibi ve olay yerine giden polislerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucu aracın ön tamponu, panjur ve ön kaporta boyası yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak zarar gördü.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 4 KİŞİ SAPTANDI

Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18 Ocak (22:00 - 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildi.

GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT’TA YANGIN

Gazimağusa’da Cengiz Han Sokak üzerinde, Ali Özad’a ait kullanılmayan boş evin garaj kısmında dün henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 1 adet bulaşık makinesi, 10 metrelik gemi direğinin uç kısmı, 1 zembil balık ağı, muhtelif kağıt ve kitaplar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan Güzelyurt Sanayi Bölgesinde Meryem Altıntaş’ın kaldığı evin yatak odası içerisinde, elektrik kesintisi nedeni ile yakmış olduğu mumun dolap içerisinde bulunan kitaplar üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dolap ile üzerinde bulunan kitaplar, günlük kıyafetler ve odanın tavanı yanarak zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.