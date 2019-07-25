Ülkeden Polisiye haberler

Lefkoşa Dr. Buhran Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören 1 aylık Zehra Kocabaşoğlu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19 Temmuz’da hayatını kaybeden bebeğe bugün otopsi yapılarak, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

LEFKOŞA’DA VE GİRNE’DE SAHTE PARA

Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para tedavüle süren 24 yaşındaki B.A.(E-24) tutuklandı.

B.A.’nın tasarrufunda bulundurduğu A437707766 seri numaralı 3 Adet 100’lük sahte banknotu Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı benzin istasyonundan satın aldığı akaryakıta karşılık vererek, para üzeri olarak toplam 197.50 TL parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

B.A., dün saat 13.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten yaptığı alış veriş sonrasında tasarrufunda bulundurup, sahte olduğunu bildiği 1 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot parayı kasaya verdiği sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs üzerinde yapılan aramada 3 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot ve 39 adet de A 625 255062 seri numaralı 50 TL’lik sahte banknot bulunarak emare olarak alındı ve tutuklandı.

KKTC GENELİNDE SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ…6 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün ve bugün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, ikisi Güzelyurt’da ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen 2 kişi ve işverenleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.