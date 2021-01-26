Ülkeden polisiye haberler

Bu sabah saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Elise SLONİM (K-104) ikametgahının yatak odası içerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE AĞIR YARALAMA (GELİŞME)

08 Kasım .2020 tarihinde, Gemikonağı’nda bir kahvehane içerisinde, tasarrufunda bulunduğu tabanca ile ateş ederek üç kişiyi ağır şekilde yaralayarak öldürmeye teşebbüs eden ve meselede zanlı olarak aranmakta olan T.G.(E-42), 25.01.2021 tarihinde polise teslim oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçmeye çalışan D.E.(E-32) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 600 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan dün 20:30 - 20:35 saatleri arasında, Gazimağusa’da O.Ö. (E-60), O.D. (E-60) ve F.D. (E-43)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK

24 Ocak'ta Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan C.A.(E-33) ve M.B.Ş.(E-25)’nin yönetici ofisinde bulunan kasa içerisinde muhafaza edilen işletmeye ait toplam 26.501 TL nakit parayı çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

25 Ocak'ta Pınarbaşı’nda Gülay ESENGİN’e ait arazi içerisinde bulunan badem ağaçları üzerinden yaklaşık 10 kg ağırlığında badem toplanmak suretiyle çalındı.

Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen H.M.Ş.(E-70) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

22 Ekim 2020 tarihleri arasında, Girne–Lefkoşa Anayolunda üzerinde asfaltlama çalışması yapmakta olan bir şirkete ait olup yol içerisine konulan 20 adet dubayı ve 21 adet flaşör çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen H.Y. (E-21) tutuklandı.