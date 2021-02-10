Ülkeden polisiye haberler

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30, maske takmayan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 9-10 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu ve sokağa çıkan 6 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Dün saat 14:00 sıralarında, İnönü'de sakin Çimen Önöral (E-61) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak eşi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bir sırada yolda yaşamını yitirdi.

Önöral’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.



KUNDAKLAMA VE KASTİ HASARDün, saat 02:00 sıralarında, Zeyinlik’te, Simitçi Mehmet Şah Sokak üzerinde E.E.(E-70) tasarrufunda bulunan gaz yağını Erkan Keremoğlu’na ait ikametgahın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe verdi. Yangın sonucu kapı yanarak hasara uğradı.Tutuklanan E.E’nin yapılan ileri soruşturmada, 1 Şubat tarihinde de yine aynı sokak üzerinde park halinde bulunan Erkan Keremoğlu’na ait aracın kaportasını, tasarrufunda bulunan sprey boya ile boyamak suretiyle konu aracı kasti hasara uğrattığı tespit edildi.BİNA AÇMA VE HIRSIZLIKGüzelyurt’ta, 2 Şubat saat 20:30 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Albulut Bilgisayar isimli iş yerinin tuvalet camı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girildiği ve içeriden 2 cep telefonu, 7 tablet, 3 32 Gb hafıza kartı, 2 kulaklık ve 1 oyuncu bilgisayar kasasının çalındığı tespit edildi.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada çalınan mallar K.Y.(E-23)’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. K.Y ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-16) tutuklandı.