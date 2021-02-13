Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek arkadaşı yerine ispat-ı vücut etmeye çalışan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa’da, K.S.(E-36) arkadaşı F.J.’nin (E-37) daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı haftada 1 gün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ıspat-ı vücut etmesi gerekirken arkadaşı yerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek görevli memura kendisini F.J olarak tanıtıp adı edilenin kimliğine bürünüp sahte beyanla kayıt etmeye teşebbüs ettiği sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

ZÜMRÜTKÖY’DE EV YANGINI

Zümrütköy’de Meyrem Yücel‘e ait evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan oda içerisinde ocak üzerinde yanar halde unutulan yağın aşırı ısınması sonucu dün yangın çıktı.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, elektrikli fırın,2 hasır sele, 2 pencere camı ve muhtelif plastik ve köpük tabaklar yanarak zarar gördü.15 YAŞINDA ÜNEK KAYIPKuzucuk'ta sakin Kaliah Ruby Ayşe Ünek’in (K-15) çarşamba günü evinden ayrıldığı ve geri dönmediği, aranmakta olduğu bildirildi.SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİKSokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.