Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ferit Denyalı’nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Ferit Denyalı, 23 Şubat’ta ikametgahında geçirdiği bir rahatsızlık sonrası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirmişti. Yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
EV YANGINI
Kanlıköy’de de Uçansu Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Tilki’ye ait ikametgâhın banyo odası içerisinde bulunan şofbenin hortumunun yerinden çıkması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri ve ev sahipleri tarafından söndürüldü. Yangında şofben kullanılmaz hale geldi.
SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET
Sokağa çıkma yasağı kapsamında toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir market sahibinin ise saat 18.00’da kapatması gerekirken kapatmayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.