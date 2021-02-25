Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ferit Denyalı’nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ferit Denyalı, 23 Şubat’ta ikametgahında geçirdiği bir rahatsızlık sonrası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirmişti. Yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

EV YANGINI

Lapta’da Atilla Sokak üzerindeki dün bir evin mutfak kısmında elektrikli şofbenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar zarar gördü.

Kanlıköy’de de Uçansu Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Tilki’ye ait ikametgâhın banyo odası içerisinde bulunan şofbenin hortumunun yerinden çıkması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri ve ev sahipleri tarafından söndürüldü. Yangında şofben kullanılmaz hale geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir market sahibinin ise saat 18.00’da kapatması gerekirken kapatmayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.