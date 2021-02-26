Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 kişi ve maske takmadığı tespit edilen 24 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
Polisten verilen bilgiye göre, 25-26 şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Ayrıca Lefke’de, Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye görevlileri ile polis ekipleri tarafında Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 24 kişinin maske takmadığı, bir restoran çalışanlarının ise geçerli PCR testleri bulunmadığı tespit edildi. Maske takmayan şahıslarla çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran işletmecisi hakkında yasal işleme gidildi.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
Dün saat 16:00 sıralarında, Turunçlu köyü girişinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu E.T.(E-27)’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. E.T tutuklandı.

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