Ülkeden polisiye haberler

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 kişi ve maske takmadığı tespit edilen 24 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
Polisten verilen bilgiye göre, 25-26 şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
Dün saat 16:00 sıralarında, Turunçlu köyü girişinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu E.T.(E-27)’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. E.T tutuklandı.