Ülkeden polisiye haberler

Sokağa çıkma yasağı kuralları altında, dün akşam ile bugün sabah arasında yapılan denetimlerde, 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAVGAYA KARIŞAN İKİ KİŞİ AYNI GÜN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Akdoğan’da iki grup arasında çıkan kavga ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, kavgada yer alan iki kişinin aynı gün hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 26 Şubat’ta çıkan ve bir kişinin burnunun kırıldığı, bir kişinin de bıçakla yaralandığı kavga ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, kavganın bir tarafı olan H.T.(E-19) ve M.M.’nin (E-27) kavga günü 23.00 sıralarında, Vadili’de bulunan Tunahan Aktaş’a ait ağılın avlusundan traktör üzerine takılı 91 amperlik aküyü ve balya taşımak için kullanılan demir çatal şişleri de çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK Demirhan’daki Toyzz Shop isimli iş yerinden 26 Şubat’ta iki oyuncak bebek çaldığı gerekçesiyle İ.B.(K-33) ve E.K.(E-40) tutuklandı.

ARAÇ YANGINI

Lefkoşa’dan Girne’ye gitmekte olan Adalet Gülmez Demir’in kullanımında bulunan HF 697 plakalı salon araç, Boğazköy piknik alanı mevkiinde motor bölümünde oluşan benzin kaçağından dolayı meydana gelen yangın sonucu tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.