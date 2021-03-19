Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de dün öğlen saatlerinde J.R.K’nin (E-28) evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

ERYILMAZ’IN ÖLÜM NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ OLARAK AÇIKLANDI

Önceki gece Gazimağusa’da evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitiren Ramazan Eryılmaz’ın (E-57) ölüm edeni, kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GAZİMAĞUSA’DA DARP

Gazimağusa’da önceki gece çıkan tartışma ve kavgada, Y.K. (E-34), A.G.’nin sağ göz çukur kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Y.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.