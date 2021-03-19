Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de dün öğlen saatlerinde J.R.K’nin (E-28) evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
ERYILMAZ’IN ÖLÜM NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ OLARAK AÇIKLANDI
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
GAZİMAĞUSA’DA DARP
Gazimağusa’da önceki gece çıkan tartışma ve kavgada, Y.K. (E-34), A.G.’nin sağ göz çukur kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Y.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.