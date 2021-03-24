Ülkeden polisiye haberler

Yenierenköy’de dün bir evde sönmemiş sigara nedeniyle yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün öğleden sonra yaşanan olayda Ünal Mehmetoğlu’na ait evin yatak odasında muhtemelen söndürülmeden bırakılmış sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

YARALAMA OLAYLARI…

Lefkoşa’da dün sabah bir pansiyonda çıkan tartışma sonucu D.G.W.(E-31), önce V.S’ye yumruk attıktan sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile ense, omuz ve sırtından yaraladı. V.S. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırganın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan dün akşam Gazimağusa’da K.Ö.(E-43) aralarında çıkan tartışma sonucu M.Ö.’nün sağ elini tutup büktüğü sırada parmağının kırılmasına sebep oldu. K.Ö’nün tutuklandığı kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL

Dün gece polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.