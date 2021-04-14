Ülkeden polisiye haberler

Ercan Havalimanı’nda dün kendi adlarına düzenlenmiş sahte olduğuna inanılan Lüksemburg oturum belgelerini görevli memura sunan N.K.(K-19) ve A.B.(K-21) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada bahse konu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ÇAYÖNÜ’NDE YANGIN

Çayönü’nde dün eski domuz mandırası olarak bilinen bölgede, Sabahattin Güççük'e ait ağılda henüz tespit edilemeyen nedenden yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 190 tane küçük arpa balyası ve 20 tane küçük vigo balyası yandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL

Dün gece 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.