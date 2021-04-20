Ülkeden polisiye haberler

Ülke genelinde son 24 saatte yapılan denetimler sonucunda 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giren H.Ö.’nün (E-41) 6 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkardığı tespit edilip, tutuklandığı bildirildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, cuma günü saat 12.30 sıralarında gerçekleşen olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.ERHAN GÜR’ÜN ÖLÜM SEBEBİ TESPİTİ İÇİN KAN DOKU ÖRNEKLERİ ALINDIYeniboğaziçi’nde çalışmakta olduğu iş yerinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Erhan Gür’ün kesin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan doku örnekleri alındı.Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.