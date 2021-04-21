Ülkeden polisiye haberler

Müşteri gibi girdiği iş yerinden cep telefonu çalarken suçüstü yakalanan 24 yaşındaki şahsın geçtiğimiz günlerde bir gözlükçüde ve markette de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, M.A.R.M.A.Q.(E-24), dün öğle saatlerinde Girne’de, “Demiralp İletişim” isimli iş yerine müşteri olarak girdi. Söz konusu şahıs, iş yerinde satışta sunulan cep telefonunu gizlice cebine saklamaya çalıştığı sırada iş yeri çalışanı Memduh Tek tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan M.A.R.M.A.Q., göğsüne vurup ittiği Tek’in yere düşüp kolunu çatlatmasına sebep oldu. Suçüstü yakalanan söz konusu kişi tutuklandı.

Polis ileri soruşturmasında 24 yaşındaki zanlının 19 Nisan’da Girne’de, Mert Optik’ten iki güneş gözlüğü, 13 Nisan’da da “Şokmar” dan kablosuz telefon kulaklığı çaldığı tespit edildi. Çalınan eşyalar zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındı.

YANGIN

Akova’da çıkan yangında 250 rulo balya kül oldu.

Verilen bilgiye göre, Akova’da ağıllar bölgesinde dün saat 19.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan, 250 rulo balyayı, kuru ot ve çalıları küle döndüren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI…14 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Polis, 14 kişinin daha sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti. Dün geceyle bu sabah saatleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde yasağı ihlal ettiği belirlenen söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.