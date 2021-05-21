Ülkeden polisiye haberler

: Polis dün uyuşturucu tasarrufundan 3 kişiyi tutukladı.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün 16.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.A.K’nın (K-39) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet MDMA türü hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon, kağıt parçası, ampül, pipet ve çakmak bulunarak emare olarak alındı.
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Geçen ay Gazimağusa’da Ahmed Lotfi Abdu Ben Ghula'ya ait bisikletin çalınması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen N.T.(E-19) tutuklandı.
Çalınan bisikletin N.T’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.