Ülkeden polisiye haberler

: Polis dün uyuşturucu tasarrufundan 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 16.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.A.K’nın (K-39) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet MDMA türü hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon, kağıt parçası, ampül, pipet ve çakmak bulunarak emare olarak alındı.

Yine dün 08.30 sıralarında, Kumyalı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.N.M’nin (E-42) üzerinde yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında meteamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise iki ayrı bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığına inanılan sıvı maddeler, yaklaşık 200 miligram ağırlığında meteamphetamine, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.L.E.(K-31) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Geçen ay Gazimağusa’da Ahmed Lotfi Abdu Ben Ghula'ya ait bisikletin çalınması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen N.T.(E-19) tutuklandı.

Çalınan bisikletin N.T’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.