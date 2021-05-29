Ülkeden polisiye haberler

Park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18:30 sıralarında, Boğazköy’de, Şehit Şenay Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, N.Ç.(E-45) ve O.O.(E-45)’nun üzerlerinde ve konu araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 7 adet alüminyum folyo parçası ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA KAYIP ŞAHIS

Polis, Gazimağusa’da sakin 28 yaşındaki Müslüm Kaya’nın arandığını duyurdu.



Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaya’nın 23 Mayıs tarihinde saat 10:00 sıralarında ayrıldığı ikametgahına halen geri dönmediği kaydedildi.Soruşturma devam ediyor.KKTC VATANDAŞLARININ GİRMESİ VE DIŞARIDAN MÜŞTERİ ALINMASI YASAK OLDUĞU HALDE KUMARHANEYE MÜŞTERİ OLARAK ALINAN 54 KİŞİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDIPolisin sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelindeki denetimlerinde, 54 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı ve ayrıca 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Polis’ten yapılan açıklamaya göre, salgın önlemleri çerçevesinde 23.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını uymayan 9 kişi hakkında, KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde kumarhaneye müşteri olarak alınan 54 kişi hakkında ve kumarhane işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.