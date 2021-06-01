Ülkeden polisiye haberler

Polis, 30 yaşındaki bir erkek şahsı, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle bir kişiyi Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya zorla kaçırmaktan tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da P.K’nin (E-30), kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle J.S’yi kullanımında bulunan araca rızası dışında zorla koyup Gazimağusa’ya götürdüğü tespit edildi.

Söz konusu erkek şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

24 YAŞINDAKİ KADIN ARANIYOR

Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Otayo Omonlafanbhen adlı kadının, son iki günden beri kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.

Polis basın bültenindeki bilgiye göre, 29 Mayıs’ta Lefkoşa’da sakin Favour Otayo Omonlafanbhen (K-24), kaldığı evden ayrıldı ve halen geri dönmedi.

ERDEMLİ AĞIRLAR BÖLGESİNDE YANGIN… 5 DÖNÜM BİÇİLMEMİŞ BUĞDAY YANDI

Erdemli Ağıllar bögesinde dün rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım yangına neden oldu.

Yangının itfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahalesiyle söndürdüğü, yangın sonucu Ahmat Yaşar Tütüncüoğluları’na ait 5 dönüm biçilmemiş buğdayın yanarak zarar gördüğü bildirildi.

4 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde her gün 23.30 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı denetimlerini sürdüren polis, 4 kişinin yasağı ihlal ettiğini tespit etti.

Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.