Ülkeden polisiye haberler

Girne’de bir döviz bürosundan hırsızlık yapan kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, olay Cuma günü 04.00 sıralarında meydana geldi.

Adı ve soyadının ilk harfleri O.A.B.J. (E-21) olarak verilen zanlı, “Kozan Döviz” isimli iş yerinin vitrin camını kırıp içeriye girdi. Döviz bürosundan 200 Euro, 60 Dolar ve 100 TL nakit parayı çalan zanlı tespit edilerek tutuklandı.

KİRACI EVDEKİ ALETLERİ HURDACIYA SATTI

Lefkoşa’da kiracısı olduğu evden bazı iş aletlerini hurdacıya satan S.A. (E-43) tutuklandı.

S.A.’nın bu yıl içinde kiracısı olduğu evde, ev sahibine ait iki pres makinesini, bir ağaç sıvama ve tornolama makinesini, iki filtre sarma makinesini, bir kaynak makinesini, demirden mamul çeşitli kalıp ve tezgahları çalıp bir hurdacıya sattığı tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

PLAJDA DEDEKTÖR

Yeniboğaziçi Kocareis Plajı’nda polisin dün öğle saatlerinde yaptığı kontrolde, tasarruflarında metal arama dedektörü bulunan iki kişi tutuklandı.

Plajdaki kontrolde İ.S. (E-40) ve D.A.’nın (E-44) tasarrufunda metal arama detektörü tespit eden polis, D.A.’nin aracında detektörle arama neticesi bulunduğuna inanılan 2 adet 1 TL madeni para, bir gümüş yüzük ve bir gümüş kolye buldu. Bulunanlar emare alındı.

AĞAÇLAR VE BALYALAR YANDI

Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra çıkan yangında bazı ağaçlar ve balyalar yandı.

Saat 16.00 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, Atay Atom, Aydın Atom, Özkan Derya ve Göksel Onurlu’ya ait toplam 32 narenciye ağacı, 18 zeytin fidanı ve 2 zeytin ağacı kısmen, Olgay Gence’ye ait 8 rulo balya tamamen yandı.

İZİNSİZ İKAMETTEN BİR TUTUKLU

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimlerde, Gazimağusa’da bir kişinin izinsiz ikamet etmekten tutuklandığı açıklandı.