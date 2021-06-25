Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli sakini 38 yaşındaki Hakan Yalçın’ın, dün, bir apartmandan düşerek yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yalçın’ın ölümü ile ilgili ihmali olduğu tespit edilen 30 yaşındaki E.İ., “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten” polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, dün 22.00-23.00 saatleri arasında Gönyeli’de sakin Hakan Yalçın’ın (E-38) henüz tespit edilemeyen apartman yüksekliğinden düşmesi sonucu yaralandığı ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdiği belirtildi.

TUTUKLUNUN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın ölümü ile ilgili ihmali olduğu tespit edilen E.İ.’nin (E-30) tutuklandığı ardından olay mahalli ve söz konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 296 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığı da kayedildi.

YAVUK’UN ÖLÜM SEBEBİNİN “KRONİK AKCİGER HASTALIĞI VE SİROZ” OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Taşkent’teki ikametgahında yaşamını yitiren Yunus Yavuk’un ölüm sebebinin “kronik akciger hastalığı ve siroz” olduğu açıklandı.

Polis bülteninde, “22 Haziran Salı günü Taşkent’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Yunus Yavuk’un (E-42) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalığı ve siroz” olduğu tespit edilmiştir” denildi.

40 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI; 13 İŞ YERİ İSE KAPANMA SAATİNİ İHLAL ETTİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 40 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 13 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek, yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.