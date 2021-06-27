Ülkeden polisiye haberler

Boğazköy’de dün saat 16.00 sıralarında Ferdiye Kanga’ya ait bir dönüm arsa içerisinde çıkan yangında 7 nar ağacı tamamen, 18 nar, 11 badem ve 3 incir ağacı ise kısmen yandı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GİRNE’DE EV YANGINI… BİR KİŞİ YARALANDI

Öte yandan bugün saat 04.30 sıralarında, Girne’de Metin Erduran’a ait ikametgahın birinci katında bulunan yatak odasında, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında, Tutku Damla Kalecikli vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı.

Kalecikli, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilkyardım tedavisi ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu oda içerisindeki muhtelif eşyalar tamamen ve aynı katta bulunan 2 yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar kısmen yandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA UYMAYAN 27 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.