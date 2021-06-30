Ülkeden polisiye haberler

Girne’de faaliyet gösteren iş yerinde evrak sahteleyip, yaklaşık 11 bin dolar değerinde elektronik eşya temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, O.S.’nin (E-39), Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde satın alma sorumlusu olarak çalıştığı dönem içerisinde, iş yeri adına hazırlanan faturanın “teslim alan” kısmını sahteleyerek, toplam 11 bin 442.17 dolar değerindeki elektronik eşyaları sahte davranışla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GÜNGÖR’ÜN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Lapta’da otel odasında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Volkan Kadir Güngör’ün (E-40) yapılan otopsisinde kan doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

İNCİRLİ KÖYÜNDE HİNT KENEVİRİ TASARRUFU



İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.P.(E-23) tutuklandı.E.P.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve metal kutu içerisinde az miktarda uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.Soruşturma devam ediyor.SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 11 KİŞİ VE 1 İŞLETME HAKKINDA YASAL İŞLEMSokağa çıkma yasağı kapsamında, dün gece ve bu sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.