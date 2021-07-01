Ülkeden polisiye haberler

Bafra’da, bir şirkete ait inşaat alanı içerisinden toplam bin 610 TL değerindeki pvc bahçe telleri çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-33) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

AYDINKÖY’DE YANGIN



Aydınköy'de sakin Gökhan Saraç’a ait ikametgahın üst katında bulunan klima motorunun arıza yapması sonucu yangın meydana geldi.Bugün sabaha karşı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ikametgahın teras kısmında bulunan tahtadan ve kiremitten yapılmış çardak kısmen yandı. Soruşturma devam ediyor.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 8 KİŞİ VE 8 İŞ YERİNE YASAL İŞLEM YAPILDISokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 8 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.