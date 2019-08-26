Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da sakin Dr. Serdar Susever(E-42), Girne’de sakin Tanju Aykol (E-72) dün aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdiler.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da sakin Dr. Serdar Susever’in (E-42), dün saat 07.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Susever’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alınmış olup, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.

Öteyandan, Girne’de sakin Tanju Aykol (E-72), dün 00:30-12:30 saatleri arasında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

ERCAN’DA 45 BİN ABD DOLARI ÇIKARMAYA ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 08.00 sıralarında 45 Bin ABD Doları çıkamaya çalışan B.D. (E-29),KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öteyandan, 25-26 Ağustos tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, Girne’de 1 ve Gazimağusa’da 3 olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 4 kişinin tutuklandığı kaydedildi.