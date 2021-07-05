Ülkeden polisiye haberler

İskele Boğaz Limanı’nda Rıza Bener’e (E-46) ait tadilat aşamasında olan ve kara üzerinde askıda bulunan tekne, dün gece yarısı meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu teknenin kaptan kısmıyla içerisindeki dümen tertibatı, elektrik tesisatı, koltuklar yanarak zarar gördü.

Kabin giriş kapısı, 11 adet pencere, çerçeveleriyle kabin iç ve üst kısımları ısıdan dolayı hasara uğradı.

Soruşturma sürüyor.

13 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Ülke genelinde dün gece ve bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARIKAN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Yeniceköy’de önceki gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Arıkan’ın (E-62) otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer yetmezliğine bağlı kalp krizi” olduğu tespit edildi.