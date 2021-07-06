Ülkeden polisiye haberler

Gemikonağı’nda dün bir evde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde ile kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tespit edilerek, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.Y.’ye (E-36) ait ikametgâhta 21.30-22.30 saatleri arasında yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aramada ayrıca, bir başkası adına kayıtlı bir adet av tüfeği ile toplam 60 adet av tüfeği fişeği tespit edildi. Adı geçen şahıs tutuklandı.

KİRACILARDAN TOPLADIĞI PARAYI ÇALDI

Gazimağusa’da 2019 Ağustos-2020 Eylül ayları arasında K.Ç.’nin (E-46), bir şahsa ait olan apartmandaki kiracılardan tahsil ettiği toplam 24,850 TL parayı sahibine teslim etmeyerek, çaldığı belirlendi.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

5 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.