Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Borusan Ormanı içerisinde Paşakent’te sakin Nusrettin Güneş (E-47) yaşamını sonlandırdı.

Polisin saat 1200 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YARALAMA

Lefkoşa Ortaköy’de dün A.B.(E-18), aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan çakıyla A.Ç.’yi (E-23) karın boşluğundan, B.Ç.’yi (E-17) ise elinden hafif şekilde yaraladı.

Olayda yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. A.B.(E-18) tutuklandı.

YANGIN

Dipkarpaz - Zafer Burnu anayolunun onuncu kilometresinde Adnan Aygün’e ait tarlada dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 10 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Haspolat Arıtma Tesisi bölgesinde çıkan bir işyerine ait su deposu yanında bulunan elektrik direğinin fırtına nedeniyle kırılması sonucu elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcımlar nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu iş yerine ait 4 su motoru ile traktör biçme aletlerine ait lastik aparatlar yanara zarar gördü.