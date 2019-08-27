Ülkeden polisiye haberler

Yeşilyurt’ta Victory Chidibere Edeh’in evine giren üç kişi, bahse konu şahsı darp etti ve ev içerisinden para aldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Edeh’in evine dün akşam giren M.M.İ. (E-28), C.E.O. (E-29) ve C.L.N. (E-27), başka bir şahsa olan borcunu ödemediği gerekçesiyle Edeh’i ciddi şekilde darp edip, ikametgahından 3 bin 500 TL, 400 ABD doları ve 160 Euro para alıp kaçtı. Olayın polisin bilgine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklandı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan 21 yaşında bir kişi tutuklandı. İsminin baş harfleri H.D.(E-21) olan şahsın, bugün 03:00 sırlarında Girne’de Şehit Aslan Seçkin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında muhafaza edilen 12 adet extasy hap, 0.10 mg ağırlığında Metamfetamin ve 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yerinden alırken tespit edildiği kaydedildi.

Akabinde bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan armada ise, cinsel gücü arttırıcı 61 adet jel ve yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

ANİ RAHATSIZLIKLA GELEN ÖLÜM

Lefkoşa sakinlerinden Allan Bennett (E-81) dün ikametgâhı içerisinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Alsancak’ta faaliyet gösteren Açmenya Rent A Car isimli işyeri çalışanlarından V.M.Y.(K-49)’nin araç kiralama ücreti olarak müşterilerden almış olduğu 450 Stg nakit parayı iş yerine teslim etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 26-27 Ağustosta ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde İskele, Güzelyurt ve Gazimağusa’da izinsiz ikamet eden birer kişi tutuklandı.